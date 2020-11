Joost Eerdmans gaat voor lijsttrekkerschap Forum voor Democratie

Eerdmans: ,,We hebben een top 10 en daar valt er een van weg, maar in die top 10 zitten ook nog andere goede mensen. Maar ik loop er niet voor weg. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en heb twee verkiezingen op rij gewonnen in Rotterdam, ik vind het leuk en hou heel erg van campagnevoeren. Ik hou van debatteren en ben ook verknocht aan deze partij. Er staan veel signalen op groen om dat wel te willen.’’



Het gaat Eerdmans er vooral om dat er een goede nieuwe leider komt. ,,Er zijn ook signalen, zoals thuis, om er over na te denken’’, zegt hij. ,,Als er velen zijn die zeggen dat het een ander moet zijn, zoals Annabel Nanninga... Die vind ik ook heel erg goed en ik ben echt fan van haar. Het gaat erom wie de beste man of vrouw is voor het beste aantal zetels om links aan te vallen. Dat gaan we ook doen.’’



Eerdmans benadrukt dat Baudet nog steeds belangrijk is voor FvD. ,,Hij is wel van plan om de partij te blijven steunen en dat is goed, want het is zijn partij. Ik denk dat wij verder kunnen met zijn allen. We willen van Forum een groot succes maken en dat gaat ook lukken. De machine staat klaar om links aan te vallen. Er is heel veel energie en ambitie om dat te gaan doen.’’