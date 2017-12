Eerdmans: ‘In een college met de PVV, daar hoop ik op’

Daar kreeg Eerdmans het onderste uit de kan van de PVV, dat onder de vleugels van leider Geert Wilders naar Rotterdam-Zuid was getrokken. Daar werd de Rotterdamse ex-militair Géza Hegedüs (54) als lijsttrekker naar voren geschoven, met als nummer 2 Marjan Gonsalves, ex-Leefbaarlid uit IJsselmonde. Zij verweet Eerdmans ‘Rotterdam te hebben verprutst’.



De huidige wethouder veiligheid en buitenruimte schrikt daar niet van. In tegendeel, hij ziet wel heil in een toekomstig college met Leefbaar én de PVV. ,,Ik zou dat niet uitsluiten, zeker niet. Daar hoop ik ook op omdat Wilders zo vaak aan de zijlijn staat. Dat komt ook door anderen die hem stelselmatig uitsluiten. Ik sta ervoor open om dat nou eens toe te laten en te kijken of de PVV kán meedoen.’’



Eerdmans had overigens nog nooit van de nieuwe Rotterdamse PVV-voorman Hegedüs gehoord. ,,Wilders had toch wel voor iemand kunnen kiezen die enige statuur heeft in de politiek’’, zegt hij. ,,Anderzijds is het voor hem heel moeilijk om geschikte mensen te vinden.’’