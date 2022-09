Jordy Dijkshoorn biedt vrouwen excuses aan: ‘Heb me als een varken gedragen, moet op de blaren zitten’

Al tien jaar krijgen talenten de kans in De Kroepoekfa­briek: ‘Maar successen bereiken ze zélf’

Een feestelijk jubileumweekend met optredens voor een vol huis zit er helaas niet in, maar De Kroepoekfabriek in Vlaardingen viert het 10-jarig bestaan wel degelijk. Over een poppodium waar talenten zich kunnen ontwikkelen én dat zich in de toekomst mogelijk meer bezig gaat houden met maatschappelijke projecten.

20 september