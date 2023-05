Jordy's Bakery verhuist van Fenix naar het Deliplein (en gaat ook softijs verkopen)

indebuurt.nl Verhuizen in Vlaardin­gen: 7 x woningen met een heerlijke tuin

Tijd voor een nieuw huis in Vlaardingen? Nu de temperaturen steeds hoger worden, en het zonnetje zich vaker laat zien, is het niet zo gek om op zoek te gaan naar een woning met eigen buitenruimte. Daarom hebben we de huizen met een tuin die net op Funda zijn verschenen voor je op een rij gezet.