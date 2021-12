José en Richard moesten romance geheim houden op 'loveboat' ss Rotterdam: 'We zijn nooit betrapt’

Oma Nelly deelt aandoen­lijk verhaaltje van kleindoch­ter: nu is Mila (7) een dagje politie­baas

Mila (net 7) heeft het goed bedacht: de politie doet goed werk. Maar zelf de straat op: dat is toch een beetje eng. ‘Ik word baas van de politie', zegt ze tegen oma Nelly Sporre. ‘Dan hoef ik alleen achter een bureau te zitten.’ De baas van de politie in nota bene Rotterdam ziet de humor ervan in, en nodigt Mila uit aan zijn bureau.

3 december