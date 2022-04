Joshua (17) zal nooit alcohol drinken: ‘Ook al bieden vrienden soms een drankje aan’

ik zeg je Nina (17) vindt de oorlog in Oekraïne een eng idee: ‘Meneer Poetin, stop met de oorlog!’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Nina Kamerman uit Ridderkerk vindt de oorlog in de Oekraïne best dichtbij komen: „Het is niet nodig. Rusland is al zo groot.”

16 maart