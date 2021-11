Journalist staat tussen demonstrant en agent

Een ‘halve diender’. En: ‘pr-hulpje’. Je kunt van tv-recensent Angela de Jong veel zeggen maar niet dat ze geen duidelijke mening heeft. Angela schreef het over Ewout Genemans, maker van RTL’s serie Bureau Hofstad over de Haagse politie. Het programma kijkt lekker weg, is informatief, vooral omdat je letterlijk op pad gaat met agenten, maar er kan inderdaad geen reclamecampagne tegenop. Genemans is van plaatje en effect, niet van onafhankelijke verslaggeving. Je hebt ook steeds de indruk dat hij net uit een oorlogsgebied is ontsnapt.



De band tussen politie en journalisten is gecompliceerd. Het korps moet orde en veiligheid handhaven en mag daarvoor geweldsmiddelen inzetten. Tegelijk moeten agenten zich aan regels houden. De politie moet en mag gecontroleerd worden door politici en media. En: voor veel informatie over misdrijven en ongelukken zijn we afhankelijk van politiewoordvoering.



Zo houden we ons stelsel in stand. Waarbij we rekening houden met verzwaarde werkomstandigheden: te weinig mensen, te veel taken, dienders die thuis of online worden benaderd door tegenstanders. Tijdens demonstraties worden zij vaak uitgedaagd door mensen voor hun neus. Daaromheen staan anderen met camera's, wachtend op de eerste klap van het gezag.