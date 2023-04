Joyce probeerde uit het raam te ontsnappen aan haar ex, maar gleed weg en overleed

Na aanval met stanleymes viel Rotterdam­se Joyce (47) haar dood tegemoet

De 47-jarige Joyce is waarschijnlijk zelf uit het raam gesprongen of gevallen na een aanval van haar vriend met een stanleymes. De val op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois kostte haar het leven. Haar familie denkt nog steeds dat ze geduwd is. ‘Hij heeft hoe dan ook bereikt wat hij wilde, dat ze dood is.”