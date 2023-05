Judith (84) op de barricaden voor rollatorprotest tegen schrappen tramlijnen

AFSCHEIDSINTERVIEW Burgemees­ter Cor Lamers werd ‘bloedseri­eus’ bedreigd: ‘Veilig­heids­maat­re­ge­len genomen’

Cor Lamers (66) legt op 1 juni, na dertig jaar onafgebroken burgemeester te zijn geweest, zijn ambtsketen in de kast. Hij is ruim tien jaar burgemeester van Schiedam geweest. Van de veelbesproken affaire rond Verver tot een nare bedreiging. Een crimineel was op weg naar zijn huis. ,,Hij was van plan om bij mij de boel te laten ontploffen.’’