Juf Bianca geschrokken nadat column viral gaat: mijn jongens zijn géén tuig

VIDEO Zoveel bekeurin­gen leverden extra politiecon­tro­les tegen bellende en te hard rijdende chauffeurs op

17:00 De actie tegen bellende en te hard rijdende chauffeurs op snelweg A15 tussen Vaanplein en Hoogvliet werpt haar vruchten af. Dat meldt Rijkswaterstaat. Niet alleen konden ruim 150 chauffeurs worden bekeurd die met hun telefoon in hun hand zaten, ook daalde het aantal te hard rijdende automobilisten flink. In totaal schreef de politie in de eerste maand van de actie - september - ruim driehonderd bekeuringen uit.