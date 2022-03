Juichende Simons: ‘We zijn de grootste, we blijven de grootste’

VIDEO/UPDATELeefbaar Rotterdam is de allergrootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen met opnieuw elf zetels. Een juichende lijsttrekker Robert Simons: ,,We zijn de grootste, we blijven de grootste”. De opkomst in Rotterdam was historisch laag en bleef onder de veertig procent steken.

De feestsfeer is groot bij Leefbaar na het tellen van bijna zeventig procent van de stemmen: ,,Dit is mooi nieuws. We zijn hier heel erg blij mee. Ondanks de versnippering en de lage opkomst blijven we toch de grootste. We proosten op de winst’’, zegt Simons. De definitieve uitslag wordt maandag bekend gemaakt.

,,De lage opkomst komt door corona, de oorlog in de Oekraïne en de Haagse toestanden waar ze maanden nodig hadden voor er een kabinet was. Ik denk dat daardoor het wantrouwen is gegroeid, waar wij last van hebben gehad. Ook als lokale partij.’’

Leefbaar wil in coalitie

Simons gaat voor een ‘mooie coalitie met Leefbaar erin’. ,,Daar geloof ik echt in.’’ Hij komt morgen al met een voorstel voor een verkenner. ‘Een offer you can’t refuse.’ Vier jaar geleden won Leefbaar de gemeenteraadsverkiezingen, om vervolgens bij de onderhandelingen over de coalitie buiten spel te worden gezet.

De huidige coalitie heeft geen meerderheid meer: PvdA heeft een zetel verloren, net als de andere twee coalitiepartijen CDA en D66. De verwachting is dat er een heel ingewikkeld onderhandelingsspel zal worden om tot een college te komen.

Quote Een stadsbe­stuur met zeven partijen of meer, dat moet je een stad als Rotterdam niet aandoen. Het zal re­te-ingewik­keld worden.

In totaal hebben veertien verschillende partijen een zetel behaald. ,,Een stadsbestuur met zeven partijen of meer, dat moet je een stad als Rotterdam niet aandoen.” Christine Eskes (CDA) over de coalitievorming: ,,Het zal rete-ingewikkeld worden.”

VVD tweede partij

De VVD is de tweede partij van Rotterdam. De partij lijkt op vijf zetels te blijven steken, ondanks een grote campagne. Net zoveel als vier jaar geleden. ,,We staan stevig op de tweede plek. We hadden natuurlijk gehoopt op zes zetels, maar zijn hier tevreden mee. We hadden niks beter kunnen doen’’, zegt VVD-lijsttrekker Vincent Karremans. ,,Leefbaar is nu aan zet.’’

De blijdschap is groot bij GroenLinks die als derde partij uit de bus komt, ook met vijf zetels. ,,Wij houden onze zetels, hoewel aan de progressieve kant Bij1 en Volt als nieuwkomers zetels hebben gewonnen. En ook de Partij voor de Dieren wordt groter. Dit zou wel zijn weerslag moeten krijgen in een gemeentebestuur. Rechts heeft niet gewonnen.’’

Veertien partijen

D66, PvdA en Denk hebben elk vier zetels, voor de eerste twee betekent dit een klein verlies. Met de komst van nieuwkomers Volt en Bij1 (twee zetels) en Forum voor Democratie (1 zetel) is de Rotterdamse raad opnieuw versnipperd. In totaal zijn er veertien partijen die bij deze voorlopige einduitslag minstens een zetel van de 45 hebben gewonnen.

Partij voor de Dieren en 50Plus wonnen elk een zetel en mogen nu twee raadsleden leveren. De ouderenpartij maakte in de campagne duidelijk tegen de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion te zijn. SP, CDA en ChristenUnie hebben maar een zetel in de raad. De eerste twee verloren een zetel.

Lage opkomst

Met een opkomst van 38,9 procent gingen woensdag historisch weinig Rotterdammers stemmen. Nog nooit was het opkomstcijfer zo laag. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt dit teleurstellend.

,,Het is heel lastig om te analyseren hoe dit komt’', zei hij voor de camera van de NOS. ,,Je kunt niet zeggen dat de politieke partijen onzichtbaar zijn geweest. De hele stad hangt vol met posters. Er is zelfs landelijk aandacht voor Rotterdam geweest. Dit stelt teleur. We hebben altijd al een lage opkomst maar dat het nu zo historisch laag is.’’

Volgens Richard Moti (PvdA) is een diepgaand onderzoek nodig naar de reden waarom zo weinig mensen gingen stemmen. ,,We moeten onderzoeken hoe dit mogelijk is. Dit is zwaar teleurstellend.” Zijn partij lijkt een zetel te verliezen, ondanks een felle campagne. ,,We hebben aan de linkerzijde veel concurrentie van nieuwe partijen, zoals BIJ1 en Volt. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden.”

