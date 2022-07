Julia (10) uit Bruinisse wil het Gezicht van Zuidplein worden: ‘Ik sta graag in de spotlights’

Vier personen aangehou­den na vondst vuurwapens en versnij­dings­mid­de­len in woning

De politie heeft woensdagmiddag vier personen aangehouden tijdens een inval in een woning. Dat gebeurde aan de Pupillenstraat in Rotterdam-Delfshaven. In het huis vonden agenten twee vuurwapens en 60 kilo aan versnijdingsmiddelen. Dat zijn stoffen die met harddrugs worden gemengd.

13:33