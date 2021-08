Juliët (36) moet bevallen, maar staat muurvast op de Erasmusbrug: ‘Ik was eigenlijk heel relaxed’

Het begon in de vroege ochtend van 3 oktober 2017. Juliët de Kroon, bijna 39 weken zwanger, werd wakker met wat kramp in haar buik. Een thuisbevalling zat er dit keer niet in, omdat haar zoon in een stuitligging in haar buik zat. Samen met haar man besloot ze oma te bellen, zodat die op tijd vanuit Hoogvliet naar hun woning in Rotterdam-Overschie kon komen. Het ziekenhuis adviseerde hen vanwege de aanhoudende krampen voorzichtig die kant op te komen.