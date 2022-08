Jurrien (63) weet hoe het is om straatarm te zijn: ‘Kom maar eens rond van 60 euro in de week’

Gratis naar de ‘supermarkt’, dat kunnen cliënten van de voedsel­bank straks: ‘Nu wordt eten opgedron­gen’

Niet meer in de rij staan voor een voedselpakket, maar zélf in een gratis supermarkt bepalen wat je ‘koopt’. Cliënten van de voedselbank in Vlaardingen krijgen vanaf dit najaar te maken met een winkel in plaats van de huidige uitdeelpunten. ,,De persoonlijke aandacht wordt heel erg op prijs gesteld.”

