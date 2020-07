Justitie acht Roy B. schuldig aan dood van Rotterdamse tiener Orlando en eist 20 maanden cel

Column De opmerking dat ik zijn uitspraak over Akwasi wel grappig vond, betekent niet dat ik 'team Derksen' ben

11:48 Wie vandaag een held is, kan morgen ineens 'lijden aan het deugvirus'. Het overkwam zelfs ic-arts Diederik Gommers - geweldenaar - die bij ons aan tafel zat bij OP1 afgelopen zondag, waarin Wilfred Genee te gast was over de uitspraken van Johan Derksen (en de rel die volgde) bij Veronica Inside over Akwasi.