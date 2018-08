Justitie eist 10 jaar cel en TBS voor doden Adyan Koeiman

Live-twitterHet Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 61-jarige Frenzel J. Hij staat vandaag terecht voor het doden van Adyan Koeiman. Het levenloze lichaam van de 41-jarige werd 15 januari gevonden in een woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam. Haar 11-jarige dochtertje vond haar met een doorgesneden keel. Verslaggever Nadia Berkelder doet via Twitter live verslag van de zaak. In de rechtbank is veel beveiliging aanwezig.