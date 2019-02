Justitie eist 9 maanden cel tegen rapper Mula B.

Voorwaarde­lij­ke taakstraf voor ME’er na aanrijding met Feyenoord­sup­por­ter

14:11 Een Rotterdamse agent is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur omdat hij in mei 2017 met zijn ME-bus een aanrijding met een Feyenoordsupporter uit Poeldijk heeft veroorzaakt. Het slachtoffer liep een dubbele beenbreuk op. Volgens de rechtbank heeft de agent de man niet opzettelijk aangereden, maar had hij wel meer afstand moeten houden.