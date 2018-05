Justitie eist celstraf tegen hoofdverdachten Vestia fraudezaak

Justitie eist celstraffen tegen de hoofdverdachten in de Vestia fraudezaak. Financieel topman Marcel de V. (51) moet volgens het Openbaar ministerie vier jaar de cel in en financieel adviseur Arjan Greeven (47) 4 jaar en 9 maanden. Ze worden verdacht van fraude, omkoping en witwassen.

De tijd dat zij in voorarrest hebben gezeten wordt van de straf afgetrokken. Tegen medeverdachten Ad G. (73), de vader van Arjan G. en zijn ex-vrouw Pascal van W. (46) eiste het Openbaar Ministerie (OM) woensdag zeven en halve maand en vijf maanden. De overige verdachten horen de strafeis in hun zaak later in de week. De V. en Greeven verdienden miljoenen door samen de vergoeding, die Greeven van banken kreeg voor het afsluiten van risicovolle transacties, te delen.

Marcel de V. en Arjan Greeven werkten vanaf 2001 samen. Door het financiële schandaal ging Vestia in 2012 bijna ten onder. De corporatie moest bijna twee miljard aan de banken betalen. Ook andere corporaties - die geen schuld hadden aan de affaire - moesten financieel bijspringen. Vestia moest 90.000 woningen verkopen, huren verhogen, projecten afblazen en personeel ontslaan om niet kopje onder te gaan.

Vestia kocht tot 2012 voor honderden miljoenen derivaten. Dat zijn financiële producten waarmee gespeculeerd wordt op renteschommelingen. De V. was degene die de derivaten kocht. Greeven, die met zijn volledige naam in de media genoemd wenst te worden, deelde de vergoeding die hij van de banken kreeg - in totaal 30 miljoen - met De V.

Dat ging een paar jaar goed: Vestia verdiende miljoenen met de constructies. Tot de financiële crisis van 2007. De rente daalde en de banken eisten geld van de woningcorporatie. Tot op de dag van vandaag heeft Vestia daar last van.

Marcel de V. ziet nog steeds niet wat hij fout deed. ,,Mijn voordeel heeft geen invloed gehad op de keuze die ik maakte voor Vestia'', zei De V. vorige week tegen de rechters. ,,Ik zag het niet als belangenverstrengeling. Ik heb dat voor mezelf gerechtvaardigd met de gedachte dat ik Vestia niet benadeelde.''

Justitie ziet dat anders. En Vestia ook .,,De V. had Vestia moeten inlichten op het moment dat hij geld ontving van G. of diens pinpas mocht gebruiken’, zei de officier van justitie woensdag. Samen met Greeven probeerde De V. volgens het OM verborgen te houden dat ze allebei dik verdienden aan het afsluiten van de contracten die uiteindelijk bijna voor de ondergang van de corporatie zorgden.

,,Als we geweten hadden dat De V. geld ontving, had Vestia geen derivaten verkocht”, heeft zijn directe baas Kees Wevers eerder verklaard. Het gebruik van tussenpersonen zoals Greeven bij financiële transacties was bij Vestia verboden. ,,We hadden juist De V. aangenomen om geen gebruik te hoeven maken van tussenpersonen", heeft toenmalig topman Erik Staal verklaard.

Wroeging

Greeven stapte in 2012 naar de autoriteiten om zijn verhaal te doen, naar eigen zeggen uit wroeging, maar hij sluisde wel vlak daarvoor zijn vermogen weg naar Zwitserland, volgens justitie om te voorkomen dat het OM er beslag op zou leggen. Vorige week toonde Greeven zich berouwvol. ,,Wat er met Vestia is gebeurd, heeft mij heel diep geraakt'', zei hij. ,,Dat vind ik nog steeds vreselijk. Ik las van de week dat Vestia de klap nog steeds niet te boven is. Ik ben blij dat het proces nu begint. Dat er een punt achter gezet kan worden.''

De V. is vorig jaar in een civiele procedure al veroordeeld. Hij moet al het geld dat hij heeft verdiend aan de deals aan Vestia terugbetalen. Hij is in hoger beroep gegaan. ,,Ik heb het heel zwaar om gebrandmerkt te zijn. Ik zit in de bijstand en ben somber over de toekomst. Het is moeilijk relaties op te bouwen.'' Greeven heeft geschikt met Vestia.

De rechter doet waarschijnlijk op 19 juni uitspraak..