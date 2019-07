Justitie eist celstraffen en boetes voor omvangrijke sushi-fraude

In de omvangrijke zaak rond de sushi-fraude in de landelijke restaurantketen Sumo zijn door justitie gevangenisstraffen en boetes geëist tegen de verdachten: drie mannen uit Rotterdam en een Schiedammer. De vier, allen van Chinese afkomst, wordt verweten jarenlang op grote schaal de belasting te hebben getild.

Rotterdammer Xin W. (38) moet wat justitie betreft 100.000 euro aftikken en 21 maanden de cel in. Zijn plaatsgenoot Chi Ho L. (43) hoorde twee jaar cel en een boete van 210.000 euro eisen. Schiedammer Kam Yan H. (62) en Chi Kin C. (50), ‘de man achter de verschillende restaurants in Rotterdam’, zouden een kleinere rol hebben gespeeld. Tegen hen is respectievelijk negen maanden gevangenis (en 25.000 euro boete) en een werkstraf van 240 uur geëist. Met de fiscus is inmiddels een regeling getroffen voor 15,5 miljoen euro.

Inkomstenbelasting

Bij de fraude, die met name bij de aangiften van inkomstenbelasting zou zijn gepleegd, waren negentien restaurants - onder andere in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Hilversum – betrokken. Gedurende vijf jaar zouden stelselmatig omzetten niet in de boekhouding zijn verwerkt. Volgens de berekeningen van FIOD, die het onderzoek deed, gaat het daarbij om een totaalbedrag van 25 miljoen euro. ,,Hiervan is vermoedelijk een deel aangewend voor al dan niet zwarte lonen en inkopen. Van een bedrag van 11 miljoen euro is onbekend waar het is gebleven’’, zei de aanklager vanmiddag tijdens de rechtszaak. ,,We weten het niet.’’

Criminele organisatie

Volgens justitie is duidelijk sprake van een criminele organisatie. ,,Dat de strafbare feiten in een georganiseerd verband plaatsvonden, is evident. Het Sumo-concern was ten tijde van het plegen van de strafbare feiten zo groot dat er afstemming noodzakelijk is en sprake is van coördinatie.’’

Wat de aanklager betreft moeten nog enkele tonnen aan zwart geld die bij verdachten werden gevonden, verbeurd worden verklaard. Vanaf donderdag worden door de advocaten de pleidooien gehouden.