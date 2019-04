Justitie eist taakstraf voor Zoë (30) na veroorzaken ongeluk waarbij hartsvriendin stierf

Ze waren hartsvriendinnen sinds de mavo. Twee jaar geleden stierf Kimberly de Graaf (27) in de auto die Zoë van R. (30) bestuurde. Volgens justitie is Van R. schuldig aan het veroorzaken van het ongeluk en de dood van haar vriendin.

Op dinsdag 4 april 2017 gingen de vrouwen samen picknicken in een park, vertelt Zoë vandaag, zittend op het verdachtenbankje in de rechtbank in Rotterdam. Kimberly had hapjes gemaakt en een fles wijn meegenomen. ,,Die hebben we gedeeld.” Rond half acht vertrokken ze uit het park, in de MG cabrio van Zoë. ,,Van het autorijden kan ik me niets meer herinneren”, zegt Van R. tegen de rechter.

Van R. heeft in de jaren voor het ongeluk een reeks bekeuringen gehad voor (fors) te snel rijden in de auto. Ook is ze een keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Kimberly's vriend vertelde na het ongeluk dat Zoë van R. roekeloos reed toen hij een keer bij haar in de auto zat. Ze zou op een rotonde een andere auto ingehaald hebben.



Bravoure

Beide vriendinnen beschikten over een grote dosis bravoure en lef, vertelt vader De Graaf in de rechtszaal. ,,Als ouders dachten we wel eens: is dat nou verstandig wat jullie doen, maar als twintigers kijk je daar blijkbaar anders tegenaan.”

Getuigen zagen de twee die avond rijden over de Rotterdamseweg in Ridderkerk. Het sportwagentje reed opvallend en hard, zeggen ze. De cabrio haalde twee auto's rechts in. Daarna maakt de wagen een snelle beweging naar links. De auto raakte in een slip, botste tegen een boom, vloog over een sloot en kantelde terug de sloot in. Van R. belandde in het water, haar vriendin zat vast in de auto die in brand vloog.

Hartsvriendin

Quote Door wat er is gebeurd, vinden wij het moeilijk om met de vriendin van onze dochter een relatie te onderhou­den Vader Jan de Graaf ,,Wij verliezen op die avond ons enige zeer dierbare kind”, zegt vader Jan de Graaf emotioneel. ,,En Zoë verliest haar hartsvriendin. Door wat er is gebeurd, vinden wij het moeilijk om met de vriendin van onze dochter een relatie te onderhouden. We blijven achter met een groot gevoel van onmacht en ongeloof. Wat is er gebeurd? Wat? Als? Waarom? Al twee jaar lang hebben we vragen.”



Die vragen worden ook vandaag niet allemaal beantwoord. Van R. zegt zich niets van de autorit te herinneren en technisch onderzoek geeft geen uitsluitsel over de oorzaak van het ongeluk. Van R's advocaat wijst op tests die duiden op het instabiele rijgedrag van de auto, gecombineerd met het feit dat er twee verschillende soorten banden onder de wagen zaten. ,,De snelheid heeft geen doorslaggevende rol gespeeld”, betoogt hij. Hij wil vrijspraak.

Therapie

Volgens justitie was het feit dat Van R. te hard reed wél de oorzaak van het ongeval. ,,Van R. verloor de controle over het stuur als gevolg van de snelheid, de inhaalmanoeuvres en een plotselinge stuurbeweging.” Of Van R. die dag teveel gedronken had, blijft onduidelijk. De waarden in haar bloed waren, toen de bloedproef uren na het ongeluk werd afgenomen, lager dan de maximaal toegestane waarde. De officier eist een taakstraf van 240 uur en een rijverbod van twee jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Zoë van R. is bijna twee jaar na het ongeval in therapie gegaan, ze is op zoek naar werk. In de rechtszaal is ze niet spraakzaam over haar gevoelens. ,,Ik doe mijn best”, zegt ze, op de vraag van de rechter hoe het met haar gaat. ,,Kimberly was echt mijn maatje, al vijftien jaar.”