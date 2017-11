Justitie eist twee jaar cel tegen ontuchtpleger Hans B.

De ontucht gebeurde zeventien jaar geleden. Hans B. werd in 2015 aangehouden na een dna-match. Bij het slachtoffer is in juli 2000 dna afgenomen nadat ze aangifte deed van verkrachting.

Justitie eiste niet alleen twee jaar cel, maar ook gedwongen therapie. Op de zitting maandag zei B. dat hij niet snapte wat hij fout had gedaan. ,,Het ging goed. Dat wilde ik niet zomaar afbreken.”

Hans B. en het slachtoffer leefden jaren samen in Rotterdam. Hij was toen eind veertig, zij een puber. Volgens haar pakte hij haar eerst in en gebruikte hij in een later stadium geweld. B. ontkent dat. Hij gaf wel toe dat hij het slachtoffer naar een abortuskliniek bracht. ,,Ze was nog te jong om moeder te worden”, zei hij op de zitting.

,,Ze was te jong om moeder te worden, maar blijkbaar niet om seks mee te hebben”, zei de officier van justitie. ,,Het is een bijzonder aangrijpend verhaal. Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren?”