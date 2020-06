Justitie eist vier jaar cel tegen ernstig zieke James B. voor misbruik van 12-jarig meisje

videoHet Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen James B. voor het seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in het Hilton Hotel een jaar geleden. De Rotterdamse scholiere vertelde de politie dat dit niet tegen haar zin gebeurde en dat ze geen gemeenschap hadden gehad. De ernstige zieke 50-jarige Amerikaan heeft alle seksuele handelingen altijd ontkend, maar er zijn dna-sporen die hier wel op wijzen. B. is in Amerika en was onbereikbaar om de zaak tegen hem te volgen.

B. is in Amerika omdat hij in de gevangenis ernstig ziek werd. Hij bleek acute leukemie te hebben, die niet meer te behandelen is. Hij zou nog maar enkele weken tot maanden te leven hebben. De rechter besloot dat hij daarom naar zijn familie in Amerika mocht. Het was ook de wens van het meisje, dat hij kan sterven te midden van zijn familie.

Naast een celstraf van vier jaar, wil justitie ook dat B. 5000 euro smartengeld betaalt. 4000 euro aan het meisje en 1000 euro aan de moeder. De geëiste straf is langer dan B. vast heeft gezeten. Dat dit ‘feitelijk levenslang’ betekent mag volgens de officier van justitie geen rol spelen. ,,Dat hij terminaal ziek is, kan en mag niet van invloed zijn op de hoogte van de straf.’’

DNA

Rond middernacht lokale tijd zit hij achter een computer om de rechtszaak in Nederland te volgen, zo kondigde de advocaat aan. Dan zal hem ook om een verklaring worden gevraagd voor onder meer het dna-spoor dat is gevonden. Deze wijzen op misbruik.

Ook heeft het slachtoffer verklaard over misbruik door de man, die zij in het virtuele spel Star Stable had leren kennen. De berichten tussen de Amerikaan en de scholiere zouden steeds seksueel explicieter zijn geworden. B. verklaarde eerder dat iemand in zijn computer had ingebroken.

Amber Alert

Toen B. verleden jaar juni in Nederland aankwam, reisde hij direct naar Rotterdam. Na het inchecken in het Hilton Hotel ontmoette hij de scholiere op Centraal Station. Zij kreeg de sleutel van de kamer om daar heen te gaan. Twee dagen later werden de twee ontdekt. De politie had de hulp van het publiek ingeroepen door een Amber Alert te versturen voor het meisje. Ook werden foto’s van B. verspreid, onder meer gemaakt op Schiphol.



Als de straf hoger uitvalt dan de tijd dat B. al in de gevangenis heeft gezeten, is de kans klein dat B. deze vanwege zijn ziekte alsnog zal uitzetten. ,,Natuurlijk, kijkend naar de vreselijke inhoud van de aangifte is de eerste reactie: Hij moet gestraft worden. De familie wil ook dat hij een straf krijgt en uitzit, maar nu vinden zij vooral dat B. moet kunnen sterven in de nabijheid van zijn familie’’, zei de advocaat van het meisje hierover eerder.