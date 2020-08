Justitie: Hoofdagent lekte vijf jaar lang gevoelige informatie naar criminelen

De man wordt tevens verweten te hebben gehandeld in cocaïne en enkele duizenden euro’s die uit het criminele circuit afkomstig waren, in zijn bezit te hebben gehad. Komende week dient tegen de agent die in district Zuid werkte, een voorbereidende rechtszaak. Dan wordt de status van het onderzoek besproken.

K. kwam bij zijn collega’s in beeld tijdens een al langer lopend onderzoek naar een criminele organisatie. Versleutelde berichten van een zogenoemde PGP-telefoon (Pretty Good Privacy) - waarmee door criminelen in codetaal wordt gecommuniceerd - die door de recherche waren gekraakt, wezen in de richting van de hoofdagent. K. zou zich van 10 september 2015 tot en met 22 mei dit jaar met zijn corrupte praktijken hebben beziggehouden. In die periode zou hij voor de bewezen diensten meerdere geldbedragen hebben aangenomen.

Criminelen

Volgens justitie zocht hij meerdere malen in het bedrijfsprocessensysteem van de politie naar informatie over opsporingsonderzoeken, die hij naar zichzelf mailde of uitprintte, teneinde die door te spelen naar criminelen. Onduidelijk is of hij daarmee het al langer lopende onderzoek naar de criminele bende kapot heeft gemaakt.

Hoewel de bij de man aangetroffen hoeveelheid cocaïne - enkele grammen - minimaal was en hij vermoedelijk zelf gebruikte, verdenkt justitie hem er toch van in drugs te hebben gehandeld. Ook werd na de aanhouding van de hoofdagent een bedrag van ruim 4500 euro aangetroffen. Justitie denkt dat dat geld afkomstig is van een misdrijf.