Justitie komt met bewijslast en strafeis tegen verdachte van Oostvoornse kofferbakmoord

De alleenstaande Caroline van Toledo werd in de nacht van 3 september 2005 om het leven gebracht. Eerst werd haar woning aan de Molendijk in Oostvoorne in brand gestoken. Onderzoek wees uit dat in het huis het gas was opengedraaid. De recherche gaat er vanuit dat het de bedoeling was een explosie te laten ontstaan. Toen niet veel later in het enkele kilometers verder gelegen natuurgebied de Kruininger Gors brandweerlieden een fikkende auto hadden geblust, deden ze een gruwelijke ontdekking. In de kofferbak troffen ze een verkoold lichaam. Het bleek het stoffelijk overschot van de 35-jarige Van Toledo.