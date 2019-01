Justitie start onderzoek naar misbruik atletiektrainer

Justitie vraagt getuigen of mogelijke slachtoffers om zich te melden. Het OM vordert het dossier van Sportrechtbank ISR, die de man afgelopen zomer schorste voor het leven. Verder onderzoekt Justitie de meldingen die in het verleden zijn gedaan bij de politie. Geen van die meldingen heeft tot aangifte geleid, blijkt uit een eerste inventarisatie door politie en justitie.

Het is nog niet duidelijk of de man strafrechtelijk wordt vervolgd. Die beslissing wordt pas genomen als duidelijk is of er strafbare feiten zijn gepleegd en of die nog vervolgbaar zijn. De man, een 58-jarige Rotterdammer misbruikte jonge vrouwen en meisjes toen hij trainer was bij atletiekverenigingen in Barendrecht, Den Haag en Dordrecht.

Sportrechtbank ISR heeft vorig jaar al een melding gemaakt bij politie en justitie over de 58-jarige atletiektrainer die jarenlang meisjes en jonge vrouwen heeft misbruikt, zegt secretaris Henk van Aller van het ISR. ,,In dit onderzoek is heel snel contact gelegd met politie en justitie. Juist omdat het een ernstige zaak is én omdat we de politie niet voor de voeten willen lopen. Stel je voor dat zij al met een onderzoek naar iemand bezig zijn. Het kan schadelijk zijn voor het verloop van een onderzoek.”

Gemeenschap

De ernstigste gevallen van misbruik, de trainer had gemeenschap met minderjarige meisjes, twee raakten zelf zwanger van hem, vonden plaats in de jaren tachtig. Die feiten zijn inmiddels verjaard. Van Aller weet niet hoe het met het politie-onderzoek is afgelopen, zegt hij. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zegt dinsdag niet op de hoogte te zijn van het contact met het ISR vorig jaar. ,,Wij lopen dat nu uit”, zegt een woordvoerster.

Het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) behandelt zaken namens een groot aantal sportbonden. De atletiektrainer werd vorig jaar zomer na onderzoek voor het leven geschorst bij atletiekbond KNAU. Hij is trainer geweest bij onder meer CAV Energie in Barendrecht, bij Haag Atletiek, bij Thor in Roosendaal en bij voorlopers van de Dordtse atletiekvereniging Fortius.