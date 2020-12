Justitie wil Kevin R. tien jaar in cel hebben voor dodelijke schietpartij Oranjeboomstraat

Politie neemt 11.000 liter aan grondstof­fen voor drugs in beslag

1 december De politie heeft dinsdagochtend in een loods in Ooltgensplaat 11.000 liter aan grondstoffen voor synthetische drugs in beslag genomen. De grondstoffen zaten in blauwe jerrycans verpakt. Er is niemand aangehouden.