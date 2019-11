Justitie wil moordenaar van Rotterdamse rapper langer achter de tralies hebben

De 33-jarige Amsterdammer Edmar C. die in 2014 tot achttien jaar cel werd veroordeeld voor de moord op Rotterdamse rapper Luciano ‘Bandi3t’ Landsdorf (26), heeft in de gevangenis geprobeerd een bewaker te wurgen. Justitie eist daarom nu dat de voorgenomen voorwaardelijke invrijheidsstelling van C. wordt geschrapt en hij zijn straf volledig uitzit.

Rapper ‘Bandit3t’ werd in oktober 2009 in een huis aan de van de Palmstraat in Rotterdam doodgeschoten. Hij liet vier kinderen achter. De moord was niet het enige wat C. in de gevangenis bracht; ook een poging moord en een ontvoering.

Wurggreep

C. kwam in december 2009 vast te zitten en werd in 2014 in hoger beroep tot achttien jaar cel veroordeeld. De datum van de voorlopige invrijheidsstelling is 1 januari 2022 maar justitie eist deze week bij de rechtbank dat hij pas na achttien jaar detentie weer naar buiten mag. De reden ligt in het feit dat de man in de gevangenis een medewerker in de wurggreep genomen heeft waarbij het slachtoffer bijna het bewustzijn verloor en dreigde te stikken.