Justitie wil recordbedrag van drugscrimineel hebben

Derde poging surfparadijs RiF010 'on­be­grij­pe­lijk'

RiF010 gaat in de herkansing. De gemeente Rotterdam doet een nieuwe poging voor het surfparadijs in het Rotterdamse centrum bij de Raad van State, die eerder een streep zette door de vergunning. ,,Onbegrijpelijk dat de gemeente een derde poging waagt'', reageert de advocaat van het klooster, dat tegen RiF010 is.