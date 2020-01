Justitie wil snelheidsduivel twee maanden achter tralies

Vrouwelij­ke cipier, die werd verdacht van seks met gedetineer­de, vrijgespro­ken van corruptie

19:56 De vrouwelijke cipier die in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel met een gedetineerde seks zou hebben gehad in ruil voor het binnensmokkelen van drugs en mobiele telefoons, is daarvan door de rechtbank vrijgesproken. Tegen de vrouw was een gevangenisstraf geëist van drie maanden, waarvan één maand voorwaardelijk.