Kaartjes songfestival nu al aangeboden op internet, prijzen tot wel 799 euro per stuk

Nog voor het begin van de officiële voorverkoop worden op internet kaartjes voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam aangeboden voor woekerprijzen. Een Franse website biedt geïnteresseerden de mogelijkheid kaartjes voor de finaledag voor te bestellen voor een prijs tot wel 799 euro per stuk, exclusief reserveringskosten. De organisatie van het ESF zint op stappen.

Het platform Rocket Ticket biedt vijf verschillende soorten kaarten aan voor de finale op 16 mei in sport- en evenemententempel Ahoy, met een vanafprijs van 299 euro. Door de overweldigende belangstelling kunnen klanten volgens de site maximaal vier tickets per persoon bestellen. De kaartjes moeten meteen worden afgetikt. Rocket Ticket houdt wel een slag om de arm: het kan zijn dat de site er niet in slaagt de kaartjes te leveren. In dat geval, zo belooft de site, krijgen de klanten hun geld terug plus een voucher waarmee ze met korting een kaartje voor een ander evenement kunnen kopen.

De organisatie van het liedjesfestijn raadt iedereen ten zeerste af met partijen als Rocket Ticket in zee te gaan. ,,Er worden nog geen tickets voor het ESF aangeboden,‘’ zegt woordvoerster Babet Verstappen. ,,Wij adviseren het publiek om straks alleen via het officiële kanaal tickets aan te schaffen. Dat zal via Songfestival.nl gaan lopen, in samenwerking me teen betrouwbare ticketverkoper. De verwachting is dat de tickets voor de feestdagen in de verkoop gaan.’’

Quote Wij adviseren het publiek om straks alleen via het officiële kanaal tickets aan te schaffen. Babet Verstappen, Eurovisie Songfestival

Ondanks herhaalde verzoeken om commentaar heeft Rocket Ticket nog geen reactie gegeven op de verkoop. Het internationale reviewplatform Trustpilot geeft de kaartjessite slechts twee sterren uit vijf. Van de 129 beoordelingen zijn er 21 procent uitstekend en liefst 49 procent zeer slecht. ,,Ik betaalde een maand geleden voor kaartjes voor Celine Dion en heb ze nog steeds niet ontvangen,‘’ staat in een van de laatste recensies.

Iedereen