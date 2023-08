Kaasboer Dick werd voor 125.000 euro opgelicht: ‘Nog geen cent teruggezien’

Auto knalt sloot langs N209 in, wielren­ners springen het water in om bestuurder te redden

Een automobilist is vanmiddag rond 14.30 uur op de N209 in Bleiswijk een sloot in gereden. Meerdere omstanders, het zou gaan om passerende wielrenners en automobilisten, handelden kordaat en sprongen het water in om de inzittende het voertuig uit te helpen. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.