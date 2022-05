Kaaswinkel maakt speciale Feyenoordkaas voor de finale: ‘Gaat goed samen met een wijntje of biertje’

Bij de spannende wedstrijd van Feyenoord volgende week woensdag in Tirana kan een lekker hapje niet ontbreken. ,,Maar wat serveer je dan? Welke kaas is daar goed voor?,” dacht Berkhout. In de kaaswinkel werd druk nagedacht totdat er een wel heel passend idee ontstond: een heuse Feyenoordkaas. De kaas is perfect voor tijdens dé finale van de Conference League. ,,Hij is romig, pittig, en een klein zoetje in de nasmaak en hij gaat goed samen met een lekker wijntje of biertje.”