Kaat Mossel na brand weer helemaal opgefrist én nu echt familiebedrijf: ‘We hebben vaker crisis overleefd’

Broer Cláudio geeft 27 jaar na verdwij­ning Jaïr niet op: 'Er is iemand die iets weet, die zoek ik'

Nog een ultieme poging wordt maandagmorgen gedaan om Jaïr Soares te vinden. Duizenden inwoners van Monster krijgen een flyer in de bus met de details over de dag dat het 7-jarige jongetje uit Rotterdam plots van het strand verdween. Ook na 27 jaar geeft zijn broer Cláudio niet op. ,,Wat ik zeker weet is dat er minimaal een persoon is die iets weet. En die zoek ik.”

