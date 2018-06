Kabinet geen nieuwe excuses voor slavernijverleden na oproep Aboutaleb

Peddelen onder de A15 door op de nieuwe Blauwe Verbinding

15:15 In de achtertuin van Rotterdam kanoën, fietsen, wandelen of picknicken? Net voor de zomervakantie is de Blauwe Verbinding af. Deze waterroute, die op 6 en 7 juli geopend wordt, verbindt het Zuiderpark in Rotterdam met het Buijtenland in Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. Dat betekent peddelen en af en toe sjouwen.