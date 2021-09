Kamer wil opvang voor dakloze EU-migranten: ‘Zo ga je toch niet met mensen om?’

De Kamer wil dat de regering in overleg treedt met de vier grote steden en de VNG om een plan op te stellen voor de groeiende groep. Dat moet gaan over kortdurende opvang, in combinatie met begeleiding naar werkhervatting of terugkeer naar het thuisland.

Marijnissen benadrukt dat ze pleit voor kortdurende opvang, gericht op terugkeer naar werk of het thuisland. ,,Het is voor niemand goed als mensen zonder uitzicht lang in de opvang zitten. Maar vanuit een leven op straat is het moeilijk om tot werkhervatting te komen.”

Het Rotterdamse college zegt in een reactie dat de motie vooralsnog niet van invloed is op het bestaande beleid. ,,Daarmee zetten we in op het voorkomen van dakloosheid van EU-migranten. Het is te vroeg om nu al in te gaan op consequenties voor Rotterdam; het plan van aanpak voor dakloze EU-migranten waar in de motie naar wordt verwezen is nog in ontwikkeling. Later dit jaar wordt hierover meer duidelijk.”