Kamera Express voor tienduizenden euro’s bestolen, deel buit ligt in tweedehandswinkel Geldermalsen

In het ov wordt de anderhalve­me­ter­re­gel niet gehand­haafd

9:55 ‘Reis alleen met het ov als dat strikt noodzakelijk is’. De oproep van de RET is in veel gevallen aan dovemansoren gericht. In de middag stromen in Rotterdam bus, tram en metro vol reizigers die een boodschap doen of verzetje zoeken. ,,Dat is niet de bedoeling”, zegt de RET. Want op drukke momenten is het moeilijk afstand houden.