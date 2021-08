Kamernood ongekend hoog door nieuwe, strengere regel: ‘Laatst kwamen er 250 reacties op één kamer’

reportage Eurekaweek van start met recordaan­tal deelnemers: ‘Ik heb geluk dat ik dit jaar ga studeren’

16 augustus Eindelijk mogen Rotterdamse studenten in spe doen waar ze al zo lang naar hebben uitgekeken: samenkomen zonder anderhalve meter, nieuwe mensen leren kennen én feesten. Zittend en met een vaccinatie of test op zak, dat dan weer wel. Het lijkt de 4300 eerstejaars, een recordaantal deelnemers, niet uit te maken. Bij de start van de Eurekaweek is de stemming uitgelaten. David (18) voelt zich ‘bevoorrecht’ te kunnen feesten met zijn nieuwe medestudenten. ‘Dat is in deze tijd uniek te noemen.’ Briony (19) vindt het een stuk spannender. ‘Maar ik weet zeker dat ik spijt zou krijgen als ik niet mee zou doen.’