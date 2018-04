Kamervragen over verkrachter die enkelband doorknipte

Barend­recht krijgt kinderbur­ge­mees­ter

17:33 De gemeente Barendrecht krijgt met ingang van het komend schooljaar een kinderburgemeester. Een oproep hiervoor is vandaag door burgemeester Jan van Belzen op Facebook gedaan. Ieder kind dat in het schooljaar 2018/2019 in groep 8 van een basisschool in Barendrecht zit, mag solliciteren op deze bijzondere functie.