Kamperen bij kerstbomen: 'Klanten komen steeds eerder'

Meer busjes zonder stuur op de weg

6:50 Meerdere gemeenten in de Rotterdamse regio hebben vergevorderde plannen voor voertuigen zonder bestuurder op de openbare weg. De shuttles rijden dadelijk gewoon tussen de andere weggebruikers. ,,In de toekomst zullen we vaker lege voertuigen over de weg zien rijden, daar zullen we aan moeten wennen.''