Kampioens-Rolex Michiel Kramer te koop: ‘Voor eigen veiligheid’

Toch geen megafiles op komst? Onderzoek naar minder vergaande afsluiting Haring­vliet­brug

16:55 Minister Cora van Nieuwenhuizen laat onderzoeken of de voorgenomen verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug kunnen worden aangepast. Bezien wordt of de af te sluiten rijstrook in gebruik kan blijven voor hulpdiensten en ov, en mogelijk in de spits ook voor ander verkeer. Maar misschien beter nog: of met een trajectcontrole beide banen toch open kunnen blijven.