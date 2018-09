Kans op Formule 1-race in Rotterdam is verkeken

,,Ja'', zegt Vaanholt stellig. ,,De Amerikanen waren héél serieus.'' Met de Amerikanen bedoelt hij Liberty, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1. Een delegatie van dit bedrijf bezocht vorig jaar Rotterdam. ,,De stad is voor Liberty interessant omdat die, A, in het thuisland van Max Verstappen ligt en B, past in de wens van meer stratenraces op de Formule 1-kalender.''



Nu betekent de Amerikaanse interesse niet automatisch dat Rotterdam een Formule 1-race krijgt, zegt Vaanholt. ,,Het is niet zo van: 'Jongens, dit is Rotterdam, volgend weekeinde zijn jullie welkom en zoek het verder maar uit.' Integendeel, zelfs. De Amerikanen komen alleen als een stad er raceklaar bijligt, hoezeer ze ook onder de indruk zijn van een locatie.''