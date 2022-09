Kapotte opblaasflamingo’s en zwembanden krijgen hier een tweede leven

Restau­rants aan de Rotte doen plastic in de ban: ‘Het scheelt een hoop opruimen’

Wie nu ergens aan de Rotte koffie bestelt, krijgt een ‘bakkie’ zonder. Geen koekje? Nee, zonder plastic. Melk en suiker krijg je in een kannetje en het koekje is onverpakt. Veel horecazaken aan de recreatierivier doen namelijk mee met de actie Plasticvrij Terras. Want wat niet kan wegwaaien, kan ook niet in het water belanden. ,,En het scheelt een hoop opruimen.’’

12 juli