Kasper (17) heeft zijn carrière nu al lang en breed uitgestippeld: ‘Scheidsrechter én docent’

Lisa (17) wil haar leerlingen respect bijbrengen: ‘Ik snap er niets van dat mensen elkaar naar beneden halen’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Lisa van der Waarden wil haar leerlingen respect bijbrengen: „Aan kinderen die elkaar uitlachen of pesten, vraag ik altijd waarom ze dat doen.’’

4 mei