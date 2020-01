Katsjing! Speurhond vindt zes ton cash in verborgen ruimte van woning 65-plusser

Man verstopt 16 kilo heroïne in brandblus­sers

13:56 Een 48-jarige man heeft dinsdagavond in Rotterdam tevergeefs geprobeerd 16 kilo heroïne uit het zicht van de politie te houden. Hij had de zeer verslavende drug verstopt in brandblusapparaten. De man is aangehouden, evenals drie andere mannen waarmee hij waarschijnlijk zaken deed.