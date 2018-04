Kattenhater slaat toe en knipt twee teentjes af

Ze is boos. Heel erg boos. De kat van Sil Odetteprette uit Rotterdam-IJsselmonde kwam een paar dagen geleden thuis met twee afgeknipte teentjes. ,,Hij had zoveel pijn.''

Langzaamaan gaat het iets beter met Terror. Maar dat is te danken aan veel pijnstillers en antibiotica en de goede verzorging van de dierenarts. ,,Het kan geen ongelukje zijn geweest, vertelde de dierenarts. Daar zijn de wondjes te netjes voor.'' Met het delen van haar verhaal hoopt ze andere baasjes te waarschuwen.

Terror kwam zaterdag thuis met wat bloed aan zijn bekje, vertelt zijn baasje. ,,Ik dacht dat hij een vogeltje te pakken had gehad en ik wilde even met hem kroelen.'' Toen Sil in de buurt van zijn pootje kwam, liet Terror duidelijk merken dat dat pijnlijk was. ,,Ik ging goed kijken en zag dat er een teentje helemaal miste.'' Eerst dacht Sil nog aan een ongelukje, totdat ze naar zijn andere pootje keek. Daar was óók een teentje weg. Ze spoedde zich naar de dierenarts, die haar vermoedens bevestigde: dit was geen ongelukje.

Gekrijs

Na het delen van haar verhaal op Facebook, ontving Sil een berichtje van haar buurvrouw. Die had tijdens het uitlaten van haar hondjes vreselijk gekrijs gehoord. In de buurt-Whatsapp kwamen ook berichtjes binnen: meerdere mensen gaven aan een geluid gehoord te hebben dat door merg en been ging. ,,Ze zeiden dat het leek alsof er een gevecht gaande was tussen twee katten, maar ze hoorden er maar één.''

Nu neemt ze maatregelen. Om haar kat te beschermen, maar ook zodat andere poezen in de buurt hetzelfde leed bespaard kan blijven. ,,Terror moet noodgedwongen binnen blijven. We gaan het balkon afzetten met gaas en we kopen een tuigje, zodat we met hem kunnen wandelen.''

Terror komt er weer bovenop. Hij zit alweer voor de balkondeur te smeken om naar buiten te mogen, maar dat mag nog even niet. Hij moet eerst helemaal herstellen. Zijn baasje staat in contact met de dierenpolitie. ,,Het is maar goed dat ik niet weet waar die dierenbeul woont!''