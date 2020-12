Kaviaar-pop-up geopend in sterrenrestaurant Joelia: ‘Deze luxe is niet meer alleen voor de elite’

Twee minuten metAls de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg gaan. Door de horecasluiting is eigenaar Ashkan Mossafaian (49) van House of Caviar 90 procent van zijn afzet kwijt. Met een tijdelijke kaviaarwinkel in het Rotterdamse sterrenrestaurant Joelia van Mario Ridder hoopt hij de consument die hunkert naar luxe alsnog te bereiken.