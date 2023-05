Kees Klomp schreef een kinderboek over klimaatverandering: ‘Ik wil kinderen hoop geven’

MET VIDEO Roekeloze bestuurder neemt stroomkast, fiets en hek mee en botst bovenop geparkeer­de auto

Een voertuig is afgelopen nacht met hoge snelheid de Oostzeedijk in Rotterdam af gereden en op een geparkeerde auto, onderaan de dijk beland. De bestuurder raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.