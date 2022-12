Kenmerkende zalmroze toren in hartje Rotterdam krijgt metamorfose, en daar is niet iedereen blij mee

Krimpen treurt om vertrek van vrijwel smetteloze burgemees­ter Vroom: ‘Hij toonde lef’

Het ene moment steekt burgemeester Martijn Vroom (47) nog de loftrompet over de gastvrijheid in ‘zijn’ gemeente Krimpen aan den IJssel, het volgende moment wordt zijn vertrek aangekondigd. Het kan snel gaan in het leven van een eerste burger. Zijn totaal onverwachte aftocht wordt alom betreurd. ‘Krimpen staat er goed op, en dat is dankzij hem’.

21 december