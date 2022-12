Kerst in de gevangenis: ‘Juist nu denk ik aan het leed dat ik anderen heb aangedaan’

update/video Rotterdam­se gedetineer­den terug naar hun cel na opstand tegen coronamaat­re­ge­len

De opstand in de Rotterdamse gevangenis De Schie is voorbij. Een grote politiemacht rukte uit naar de penitentiaire inrichting aan de Professor Jonkersweg. De aanleiding voor de opstand waren de coronaregels. Vanwege besmettingen zouden gevangenen in quarantaine moeten. Ze zijn inmiddels weer terug in hun cel.

