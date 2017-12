Kerstontbijt met Gordon bij Rotterdamse Blushing

VideoDe één maakte twee scheidingen mee, de ander verloor haar vader. Alle deelnemers aan Gordon’s kerstontbijt vanmorgen in zijn koffiezaak Blushing aan de Coolsingel in Rotterdam hebben een zwaar jaar achter de rug en daarom trakteerde Gordon hen op een uitgebreid ontbijt. ,,De afgelopen jaren hebben we eenzame ouderen in het zonnetje gezet tijdens de kerst, maar nu wilde ik wat doen voor gewone mensen met een tragisch verhaal’’, aldus de voormalig zanger.

‘’Oh mijn god mam, je raadt nooit wat ik heb gewonnen.’’ Dat waren de eerste woorden die Nina Meyer (21) uit Maastricht zei toen ze haar moeder donderdag belde om te laten weten dat ze was uitgekozen voor het kerstontbijt bij Blushing. Samen met haar moeder, zus en vriend is ze vanmorgen in alle vroegte vanuit het zuiden van het land naar Rotterdam gereden om Gordon te ontmoeten én met hem te ontbijten.

Eigenlijk had ze zich aangemeld, omdat ze haar oma, die groot fan is van Gordon, even een dagje in het zonnetje wilde zetten. ,,Mijn opa is dit jaar in een verzorgingstehuis opgenomen, omdat hij zwaar dementerend is. Ik wilde haar even opvrolijken, maar haar broer is deze week plotseling overleden, dus ze bleef toch liever thuis.’’

Zelf hebben zij en haar zusje Lisa ook een pittige periode achter de rug. ,,We hebben twee scheidingen meegemaakt en we hebben onze vader al vijf jaar niet gezien’’, doet Lisa uit de doeken. Moeder Nicole Geelen. ,,Ik noem ons de drie dappere dodo’s. Ik vind het fijn dat we vandaag even een leuke ochtend hebben met z’n allen.’’ Nina: ,,We maken er meteen een dagje Rotterdam van. Ik ben pas één keer eerder hier geweest.’’

Zenuwachtig

Als Gordon bij de familie aanschuift, klinkt er een hoop gelach en gegiechel. Nina: ,,Ik was zó zenuwachtig om hem te ontmoeten, maar hij is heel aardig en je voelt je meteen op je gemak bij hem.’’ Reyka van Aalst uit Maassluis komt niet perse voor het goedlachse tv-icoon. ,,Ik heb niet eens een cd van hem, maar ik wilde gewoon graag hier een keer eten en daarom had ik op het Facebook bericht gereageerd.’’

Ook zij heeft een bewogen jaar achter de rug. Zowel haar tante als haar vader kwamen te overlijden. ,,Zes weken na het overlijden van mijn vader kreeg mijn man te horen lymfeklierkanker te hebben. Het is geen leuk jaar geweest, maar we zijn wel doorzetters hoor’’, voegt Van Aalst er snel aan toe. Ze is samen met haar zus Janet van Bommel, dochter Ashley Bambach en schoondochter Natashja de Jong aangeschoven bij het ontbijt.

Zwanger

Laatst genoemde zorgde voor toch nog een lichtpuntje dit jaar. De Jong wrijft trots over haar buik. ,,Ik ben in verwachting van een jongen. Ze wordt voor het eerst oma.’’ Ze is de enige die wel degelijk onder de indruk is van de voormalige zanger en bracht daarom al een aantal keer het toilet een bezoek om haar haren te fatsoeneren en haar lippen bij te stiften. Van Aalst lacht: ,,Ja, alsof het zin heeft. Hij valt toch op mannen!’’